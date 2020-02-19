Олег САЛЕНКО: «Хочется, чтобы Шахтер еще задержался на евроарене»

Специалист прокомментировал предстоящий матч «горняков» с «Бенфикой»

  • 19.02.2020 09:00
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Олег САЛЕНКО: «Хочется, чтобы Шахтер еще задержался на евроарене»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард сборной Украины Олег Саленко прокомментировал предстоящий поединок донецкого «Шахтера» и лиссабонской «Бенфики» в 1/16 Лиги Европы.

«Сейчас шансы команд равны. Посмотрим, какая ситуация будет после первой игры в Харькове. Как всегда проблемой для наших команд может стать фактор игровой практики на официальном уровне, который на стороне португальцев. Оценить состояние «Шахтера» сейчас невозможно, потому что команда играла в Турции только товарищеские матчи. «Шахтеру» надо максимально постараться, чтобы добиться хорошего результата в первой игре в Харькове, потому что ответная игра состоится в Лиссабоне, и там у «Бенфики» будет большая поддержка и мотивация. Хочется, чтобы наш единственный представитель от Украины в еврокубках еще задержался на евроарене», - сказал Саленко.

Первый матч между «Шахтером» и «Бенфикой» состоится в Харькове 20 февраля на ОСК «Металлист».

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Источник — zbirna.com

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