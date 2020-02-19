Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтеру нужно делать задел в первом матче»

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат», «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой».
«Ожидание только одно – чтобы «Шахтер» прошел в следующий раунд. Если брать плюсы и минусы, то португальцы находятся в лучшем игровом тонусе, но «Шахтер» – опытная команда. Они уже не один матч так сыграли после сборов.
Плюс будет в эмоциональном состоянии, ведь команда сыграет первый матч в Харькове.
А еще будет плюс, если повезет с погодой. Если будет морозно – сопернику будет немного сложновато. Наши ребята лучше акклиматизированы к таким погодным условиям. Задел нужно делать в первом матче», – сказал Федецкий.
Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» состоится в Харькове 20 февраля на ОСК «Металлист».
Источник — Футбол 1/2/3
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