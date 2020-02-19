Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтеру нужно делать задел в первом матче»

Известный футболист ожидает от украинской команды позитивного результата

  • 19.02.2020 08:50
  • 864 просмотра
  • 2 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтеру нужно делать задел в первом матче»
© UA-Football. Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат», «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой». 

«Ожидание только одно – чтобы «Шахтер» прошел в следующий раунд. Если брать плюсы и минусы, то португальцы находятся в лучшем игровом тонусе, но «Шахтер» – опытная команда. Они уже не один матч так сыграли после сборов.

Плюс будет в эмоциональном состоянии, ведь команда сыграет первый матч в Харькове.

А еще будет плюс, если повезет с погодой. Если будет морозно – сопернику будет немного сложновато. Наши ребята лучше акклиматизированы к таким погодным условиям. Задел нужно делать в первом матче», – сказал Федецкий.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» состоится в Харькове 20 февраля на ОСК «Металлист».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 19.02.2020 10:05
    0
    Эх Артем. закинут вам троечку завтра, или больше , Может хоть португальского физрука после серьезного влета выгонят!
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    Мойша Мовчан
    online
      Мойша Мовчан, 19.02.2020 09:02
    0
    Артем, такой странный , КАКОЙ задел , лишь бы не проиграть, В Украине каникулы , а в Португалии вовсю чемпионат идет...
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 19.02.2020 10:05
    0
    Эх Артем. закинут вам троечку завтра, или больше , Может хоть португальского физрука после серьезного влета выгонят!
    Ссылка
    Мойша Мовчан
    online
      Мойша Мовчан, 19.02.2020 09:02
    0
    Артем, такой странный , КАКОЙ задел , лишь бы не проиграть, В Украине каникулы , а в Португалии вовсю чемпионат идет...
    Ссылка
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