ТАЙСОН: «Я буду улыбаться, даже когда грустно. И встану, когда упаду»

Бразильский хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон в соцсети Instagram выложил фото в футболке клуба и поделился своими мыслями:
«Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после того, как упаду. Я всегда был таким: счастливым, настойчивым и, прежде всего, сильным».
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Источник — Instagram
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