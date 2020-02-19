ТАЙСОН: «Я буду улыбаться, даже когда грустно. И встану, когда упаду»

Бразильский хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон в соцсети Instagram выложил фото в футболке клуба и поделился своими мыслями:

«Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после того, как упаду. Я всегда был таким: счастливым, настойчивым и, прежде всего, сильным».