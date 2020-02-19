ТАЙСОН: «Я буду улыбаться, даже когда грустно. И встану, когда упаду»

Бразильский хавбек донецкого «Шахтера» выложил фото в соцсети Instagram

  • 19.02.2020 05:15
  • 366 просмотров
  • 1 комментарий
ТАЙСОН: «Я буду улыбаться, даже когда грустно. И встану, когда упаду»
© Instagram. Тайсон

Бразильский хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон в соцсети Instagram выложил фото в футболке клуба и поделился своими мыслями:

«Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после того, как упаду. Я всегда был таким: счастливым, настойчивым и, прежде всего, сильным».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.02.2020 05:39
    +1
    Ну не боїться він отих сов куєвих!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.02.2020 05:39
    +1
    Ну не боїться він отих сов куєвих!
    Ссылка
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