Сервис OLL.TV извинился за сбои во время трансляции матчей ЛЧ

Сервис OLL.TV опубликовал извинения за сбои во время трансляции матчей 1/8 финала ЛЧ. В заявлении сказано:

«Приносим извинения за трудности с авторизацией, которые могли возникнуть у части пользователей OLL.TV в начале матчей Лиги чемпионов. Наши специалисты уже провели оптимизацию и кластеризацию системных запросов, что позволило устранить проблему.

В ближайшее время зрителям сервиса, которые не смогли в полной мере насладиться футбольной трансляцией, будет начислено компенсацию».