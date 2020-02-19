Сервис OLL.TV извинился за сбои во время трансляции матчей ЛЧ

Сервис OLL.TV опубликовал извинения за сбои во время трансляции матчей 1/8 финала ЛЧ. В заявлении сказано:
«Приносим извинения за трудности с авторизацией, которые могли возникнуть у части пользователей OLL.TV в начале матчей Лиги чемпионов. Наши специалисты уже провели оптимизацию и кластеризацию системных запросов, что позволило устранить проблему.
В ближайшее время зрителям сервиса, которые не смогли в полной мере насладиться футбольной трансляцией, будет начислено компенсацию».
Источник — Facebook
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