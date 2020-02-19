ВИДЕО. Необычная реакция. В Чили во вратаря бросили мобильный телефон

Из-за беспорядков на трибунах был сорван матч чемпионата Чили между «Коло Коло» и «Универсидад Католика». Зрители бросали на поле горящие петарды, одна из которых угодила в игрока «Коло Коло» Николаса Бланди.

Возле голкипера «Католики» Матиаса Дитуро упал брошенный телефон одного из фанатов. Вратарь не растерялся и сделал вид, что разговаривает по мобильному.