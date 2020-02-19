ВИДЕО. Необычная реакция. В Чили во вратаря бросили мобильный телефон

Из-за беспорядков на трибунах был сорван матч чемпионата Чили между «Коло Коло» и «Универсидад Католика». Зрители бросали на поле горящие петарды, одна из которых угодила в игрока «Коло Коло» Николаса Бланди.
Возле голкипера «Католики» Матиаса Дитуро упал брошенный телефон одного из фанатов. Вратарь не растерялся и сделал вид, что разговаривает по мобильному.
⚽️🇨🇱 Los hinchas de Colo Colo le tiraron un celular al arquero Matías Dituro. El portero argentino de la U. Católica terminó atendiendo la llamada.pic.twitter.com/ZD1yO7qqSb— J̷o̷r̷g̷e̷ (@buamdenjorge) February 16, 2020
Источник — Twitter
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