Динамо подписало контракт с юным хавбеком

Клуб «Динамо» Киев объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Никитой Исадченко.
Договор рассчитан до 30 июня 2022 года.
Исадченко является воспитанником академии «Динамо» и выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ. С начала сезона 2019/20 провел 7 матчей в составе команды U19 в юношеском первенстве Украины и отметился голом в ворота «Днепра-1».
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Источник — ФК Динамо Киев
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