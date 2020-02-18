ФОТО ДНЯ. Как похудел Сидклей в Интернасьонале

Вингер киевского «Динамо» Сидклей солидно похудел во время зимнего сбора.

26-летний бразилец, который отправился в аренду в «Интернасьональ», находится совсем не в той форме, в которой его привыкли видеть в столичной команде.

Отметим, что в текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча в составе «бело-синих».