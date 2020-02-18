ФОТО ДНЯ. Как похудел Сидклей в Интернасьонале

В «Динамо» он выглядел совсем иначе

  • 18.02.2020 23:12
  • 1350 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО ДНЯ. Как похудел Сидклей в Интернасьонале
© ФК Динамо Киев. Сидклей

Вингер киевского «Динамо» Сидклей солидно похудел во время зимнего сбора.

26-летний бразилец, который отправился в аренду в «Интернасьональ», находится совсем не в той форме, в которой его привыкли видеть в столичной команде.

Отметим, что в текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча в составе «бело-синих». 

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Источник — Шах и Шах

(6 голосов)

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Комментарии
    Mmm1234
    online
      Mmm1234, 18.02.2020 23:34
    0
    Так это нормально, в Динамо что то происходит с игроками (хорошо играют до Динамо и после ) это правда не смешно- но все же улыбает
    Ссылка
    Mmm1234
    online
      Mmm1234, 18.02.2020 23:34
    0
    Так это нормально, в Динамо что то происходит с игроками (хорошо играют до Динамо и после ) это правда не смешно- но все же улыбает
    Ссылка
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