ФОТО ДНЯ. Как похудел Сидклей в Интернасьонале

Вингер киевского «Динамо» Сидклей солидно похудел во время зимнего сбора.
26-летний бразилец, который отправился в аренду в «Интернасьональ», находится совсем не в той форме, в которой его привыкли видеть в столичной команде.
Отметим, что в текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча в составе «бело-синих».
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Источник — Шах и Шах
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