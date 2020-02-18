Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 хочет быть похожей на команду Шевченко»

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня неудачно стартовала в отборе к Евро-2021, проиграв три матча из четырех.
Однако наставник надеется, что Украина U-21 будет играть в таком же стиле, что и национальная команда Андрея Шевченко.
«Общались недавно с Шевченко, говорили о молодежной сборной, о тех игроках, которые ему интересны. Конечно, мы прислушиваемся к старшему брату и хотим быть похожими на национальную сборную».
«Думаю, у нас хорошая коммуникация с Андреем Николаевичем, и так и должно быть», - считает Ротань.
Источник — Футбол 1/2/3
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