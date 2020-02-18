Руй КОШТА: «В составе Шахтера для Бенфики самый известный - Коноплянка»

Спортивный директор отметил тренера и хавбека

  • 18.02.2020 21:57
  • 288 просмотров
  • 1 комментарий
Руй КОШТА: «В составе Шахтера для Бенфики самый известный - Коноплянка»
© abola.pt

Известнейший в прошлом игрок сборной Португалии Руй Кошта сейчас работает спортивным директором «Бенфики», с которой «Шахтер» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Мы получили сильного соперника, но оба не должны тут играть. «Бенфика» и «Шахтер» - команды уровня Лиги чемпионов».

«Тренер «Шахтера»? Луиш Каштру, конечно, очень известный и уважаемый в Португалии специалист. Что касается игрока, то, наверное, самый известный по фамилии - Евгений Коноплянка», - сказал Кошта.

Первый матч состоится 20-го февраля.

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Источник — A Bola

(1 голос)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 18.02.2020 22:05
    0
    Тайсон в слезах
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 18.02.2020 22:05
    0
    Тайсон в слезах
    Ссылка
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