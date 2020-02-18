Руй КОШТА: «В составе Шахтера для Бенфики самый известный - Коноплянка»

Известнейший в прошлом игрок сборной Португалии Руй Кошта сейчас работает спортивным директором «Бенфики», с которой «Шахтер» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Мы получили сильного соперника, но оба не должны тут играть. «Бенфика» и «Шахтер» - команды уровня Лиги чемпионов».

«Тренер «Шахтера»? Луиш Каштру, конечно, очень известный и уважаемый в Португалии специалист. Что касается игрока, то, наверное, самый известный по фамилии - Евгений Коноплянка», - сказал Кошта.

Первый матч состоится 20-го февраля.