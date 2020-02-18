ВИДЕО. Палево года! Марадона попался на употреблении во время матча

Легендарный аргентинец в очередной раз пробил дно

  • 18.02.2020 21:45
  • 1256 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Палево года! Марадона попался на употреблении во время матча
© Twitter. Диего Марадона

Легендарный в прошлом футболист сборной Аргентины Диего Марадона оказался в центре очередного скандала.

В сети стало популярным видео, на котором видно, как 59-летнему аргентинце, возглавляющему ФК «Химнасия и Эсгрима», передают какое-то вещество во время матча 20-го тура Суперлиги против «Росарио Сентраль» (0:1).

Возможно, этот момент не вызвал бы подозрений, если бы помощники Марадоны молниеносно не закрыли наставника от камеры, притворяясь, что они заняты важными делами.

К слову, аргентинские болельщики уверены, что это были наркотические средства, хотя Марадона уверял, что больше не употребляет.

ВИДЕО. Как Марадона неожиданно упал во время матча в Аргентине

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 18.02.2020 21:49
    -1
    Мракобес!!!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности