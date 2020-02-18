ВИДЕО. Палево года! Марадона попался на употреблении во время матча

Легендарный в прошлом футболист сборной Аргентины Диего Марадона оказался в центре очередного скандала.

В сети стало популярным видео, на котором видно, как 59-летнему аргентинце, возглавляющему ФК «Химнасия и Эсгрима», передают какое-то вещество во время матча 20-го тура Суперлиги против «Росарио Сентраль» (0:1).

Возможно, этот момент не вызвал бы подозрений, если бы помощники Марадоны молниеносно не закрыли наставника от камеры, притворяясь, что они заняты важными делами.

К слову, аргентинские болельщики уверены, что это были наркотические средства, хотя Марадона уверял, что больше не употребляет.

ВИДЕО. Как Марадона неожиданно упал во время матча в Аргентине