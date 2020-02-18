Все здоровы. Динамо возобновит сезон без травмированных игроков

Успели восстановиться и Цыганков, и Бурда

  • 18.02.2020 20:10
  • 778 просмотров
  • 3 комментария
Все здоровы. Динамо возобновит сезон без травмированных игроков
© fcdynamo.kiev.ua

22-го февраля домашним матчем против «Ворсклы» «Динамо» возобновит сезон, а киевский клуб сообщает, что к этой встрече подходит без травмированных игроков.

В течение паузы успели восстановиться и хавбек Виктор Цыганков, и защитник Никита Бурда. У Бурды было тяжелое повреждение колена, но футболист уже проводит полноценные тренировки и набирает форму.

Сейчас лазарет первой команд пустой.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 20:21
    0
    Миколенко, Бурда и Попов позволяют с оптимизмом смотреть на линию защиты
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 18.02.2020 20:18
    +1
    Очень хочется посмотреть на Дуэлунда, если будет без травм, думаю будет играть на уровне с Вербичем. Вырисовывается отличный состав, только вот бы еще тренера толково.. эхх
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 20:16
    0
    Ураааа
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    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 18.02.2020 20:18
    +1
    Очень хочется посмотреть на Дуэлунда, если будет без травм, думаю будет играть на уровне с Вербичем. Вырисовывается отличный состав, только вот бы еще тренера толково.. эхх
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 20:21
    0
    Миколенко, Бурда и Попов позволяют с оптимизмом смотреть на линию защиты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 20:16
    0
    Ураааа
    Ссылка
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