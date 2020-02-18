Все здоровы. Динамо возобновит сезон без травмированных игроков

22-го февраля домашним матчем против «Ворсклы» «Динамо» возобновит сезон, а киевский клуб сообщает, что к этой встрече подходит без травмированных игроков.
В течение паузы успели восстановиться и хавбек Виктор Цыганков, и защитник Никита Бурда. У Бурды было тяжелое повреждение колена, но футболист уже проводит полноценные тренировки и набирает форму.
Сейчас лазарет первой команд пустой.
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Источник — ФК Динамо Киев
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