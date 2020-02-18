БРЫНЗАК: «Григорий Суркис – один из лучших спортивных управленцев в стране»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о родстве с легендой украинского футбола Олегом Блохиным.

— Благодаря сыну вы стали ближе к футболу, ведь он женат на дочери Олега Блохина.

— Футбол и раньше не был для меня чужим, хорошо знаком с мощным спортивным организатором Григорием Суркисом, учился у него менеджменту. Один из лучших спортивных управленцев в стране. С Блохиным встретились, когда дети поженились, но дальше живем каждый своей жизнью, оба занятые люди.

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