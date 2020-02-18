БРЫНЗАК: «Григорий Суркис – один из лучших спортивных управленцев в стране»

Президент ФБУ лестно высказался о бывшем вице-президента УЕФА

  • 18.02.2020 13:59
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
БРЫНЗАК: «Григорий Суркис – один из лучших спортивных управленцев в стране»
© Instagram. Владимир Брынзак и Олег Блохин с внучкой

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о родстве с легендой украинского футбола Олегом Блохиным.

— Благодаря сыну вы стали ближе к футболу, ведь он женат на дочери Олега Блохина.
— Футбол и раньше не был для меня чужим, хорошо знаком с мощным спортивным организатором Григорием Суркисом, учился у него менеджменту. Один из лучших  спортивных управленцев в стране. С Блохиным встретились, когда дети поженились, но дальше живем каждый своей жизнью, оба занятые люди.

ЦИФРА ДНЯ. У ФБУ бюджет больше, чем у Союза биатлонистов России

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Источник — Матч ТВ

(2 голоса)

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Комментарии
    олег инкогнито
    олег инкогнито, 18.02.2020 14:08
    +3
    дещо стає зрозумілим-Гріша Суркіс і Бринзак
    Ссылка
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 18.02.2020 14:04
    0
    лысь-лысь
    Ссылка
    олег инкогнито
    олег инкогнито, 18.02.2020 14:08
    +3
    дещо стає зрозумілим-Гріша Суркіс і Бринзак
    Ссылка
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 18.02.2020 14:04
    0
    лысь-лысь
    Ссылка
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