Представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

Сообщается, что, создавая мяч, дизайнеры вдохновились представлением о Стамбуле как о месте встречи востока с западом и мосте между Азией и Европой. Для оформления мяча художник нарисовал карту Стамбула с его сетью улиц, переулков и каналов. Видное место на мяч занимает Босфор - пролив, на котором стоит город. Пурпурная гамма напоминает о цвете закатного солнца над Босфором.



uefa.com

Мяч Istanbul 20 будет использоваться во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, начиная с двух сегодняшних – «Боруссия Д» - «ПСЖ» и «Атлетико» - «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский».