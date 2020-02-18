Представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

Компания adidas представила официальный мяч для финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 18.02.2020 13:30
  • 936 просмотров
  • 3 комментария
Представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
© uefa.com

Сообщается, что, создавая мяч, дизайнеры вдохновились представлением о Стамбуле как о месте встречи востока с западом и мосте между Азией и Европой. Для оформления мяча художник нарисовал карту Стамбула с его сетью улиц, переулков и каналов. Видное место на мяч занимает Босфор - пролив, на котором стоит город. Пурпурная гамма напоминает о цвете закатного солнца над Босфором.


uefa.com

Мяч Istanbul 20 будет использоваться во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, начиная с двух сегодняшних – «Боруссия Д» - «ПСЖ» и «Атлетико» - «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 18.02.2020 13:48
    +1
    Самый крутой мяч - это белый с черными звёздами, он так классно выглядит когда катится, я в детстве так и не купил такой
    Ссылка
    kvv1404
      kvv1404, 18.02.2020 13:45
    +1
    Скоро глобусом будуть грати!!!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.02.2020 13:39
    +2
    Коммерция! Новые мячи - новые продажи, получается еще больше денег. Плюс еще мяч на финал будет... Но зато эффектно и красиво!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.02.2020 13:39
    +2
    Коммерция! Новые мячи - новые продажи, получается еще больше денег. Плюс еще мяч на финал будет... Но зато эффектно и красиво!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 18.02.2020 13:48
    +1
    Самый крутой мяч - это белый с черными звёздами, он так классно выглядит когда катится, я в детстве так и не купил такой
    Ссылка
    kvv1404
      kvv1404, 18.02.2020 13:45
    +1
    Скоро глобусом будуть грати!!!
    Ссылка
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