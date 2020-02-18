ВИДЕО. Как Эдерсон подрабатывает водителем в Манчестер Сити

26-летний бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон вынужден подрабатывать в клубе водителем. По крайней мере, именно Эдерсон возит мячи на тренировку «горожан».

В текущем сезоне Эдерсон провел за «Манчестер Сити» 27 матчей во всех турнирах, где пропустил 24 мяча, 11 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €70 миллионов.