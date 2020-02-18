Клуб с названием Истиклол будет возглавлять украинский тренер

Украинский специалист Виталий Левченко назначен главным тренером клуба «Истиклол» из Душанбе.

В клубном офисе футбольного клуба «Истиклол» состоялось подписание контракта с новым главным тренером команды Виталием Левченко. Трудовое соглашение с известным в прошлом футболистом рассчитано до конца 2020 года. Перед специалистом поставлены самые высокие задачи во всех турнирах, где примет участие команда. В «Истиклоле» помогать ему будут Алишер Тухтаев, а также молодой специалист, бывший футболист команды Анвар Норкулов и Фаррух Бердиев, отвечающий за работу с вратарями.

Украинский и таджикский футболист Виталий Левченко родился 23 марта 1972 года в Худжанде, воспитанник местной школы футбола. В качестве игрока выступал за украинские команды «Динамо» и ЦСКА (обе – Киев), симферопольскую «Таврию», российские «Волгарь» (Астрахань), «Спартак» (Кострома), «Динамо» (Ставрополь), «Урал» (Екатеринбург), а также китайский клуб «Чаньчунь Ятай». За сборную Таджикистана провел 10 матчей.

Тренировал украинские клубы «Княжа» (Бориспольская область), «Еднисть» (Черниговская область), «Десна» (Чернигов), работал помощником главного тренера в молодежной сборной Украины, помощником тренера в сборной Таджикистана, главным тренером таджикской «молодежки», гиссарском «Баркчи», а также ассистентом главного тренера в российском клубе «Крылья Советов» (Самара). Последним местом работы Левченко был ФК «Худжанд».