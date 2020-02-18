Клуб с названием Истиклол будет возглавлять украинский тренер

Виталий Левченко назначен главным тренером клуба из Душанбе

  • 18.02.2020 11:32
  • 931 просмотр
  • 3 комментария
Клуб с названием Истиклол будет возглавлять украинский тренер
© ФК Истиклол

Украинский специалист Виталий Левченко назначен главным тренером клуба «Истиклол» из Душанбе.

В клубном офисе футбольного клуба «Истиклол» состоялось подписание контракта с новым главным тренером команды Виталием Левченко. Трудовое соглашение с известным в прошлом футболистом рассчитано до конца 2020 года. Перед специалистом поставлены самые высокие задачи во всех турнирах, где примет участие команда. В «Истиклоле» помогать ему будут Алишер Тухтаев, а также молодой специалист, бывший футболист команды Анвар Норкулов и Фаррух Бердиев, отвечающий за работу с вратарями.

Украинский и таджикский футболист Виталий Левченко родился 23 марта 1972 года в Худжанде, воспитанник местной школы футбола. В качестве игрока выступал за украинские команды «Динамо» и ЦСКА (обе – Киев), симферопольскую «Таврию», российские «Волгарь» (Астрахань), «Спартак» (Кострома), «Динамо» (Ставрополь), «Урал» (Екатеринбург), а также китайский клуб «Чаньчунь Ятай». За сборную Таджикистана провел 10 матчей.

Тренировал украинские клубы «Княжа» (Бориспольская область), «Еднисть» (Черниговская область), «Десна» (Чернигов), работал помощником главного тренера в молодежной сборной Украины, помощником тренера в сборной Таджикистана, главным тренером таджикской «молодежки», гиссарском «Баркчи», а также ассистентом главного тренера в российском клубе «Крылья Советов» (Самара). Последним местом работы Левченко был ФК «Худжанд».

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Комментарии
    4ever
      4ever, 18.02.2020 12:21
    +1
    В точикистоне ещё и в ногомяч играют?
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 18.02.2020 12:08
    +3
    Виступав за збірну Таджикистану але український гравець
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.02.2020 11:45
    +3
    Эта новость хоть кому то интересна???
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 18.02.2020 12:08
    +3
    Виступав за збірну Таджикистану але український гравець
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.02.2020 11:45
    +3
    Эта новость хоть кому то интересна???
    Ссылка
    4ever
      4ever, 18.02.2020 12:21
    +1
    В точикистоне ещё и в ногомяч играют?
    Ссылка
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