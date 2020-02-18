Еще один игрок Шахтера перейдет в Мариуполь

20-летний защитник донецкого «Шахтера» Назарий Муравский перейдет в «Мариуполь».

Футболист провел зимние учебно-тренировочные сборы с «Шахтером», но может присоединиться к мариупольской команде в ближайшее время.

Неизвестно, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере.

На счету Муравского 18 матчей в Юношеской лиге УЕФА, где он забил один мяч.