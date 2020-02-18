Еще один игрок Шахтера перейдет в Мариуполь

Назарий Муравский продолжит карьеру в клубе УПЛ

  • 18.02.2020 11:17
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
Еще один игрок Шахтера перейдет в Мариуполь
© ФК Шахтер Донецк. Назарий Муравский

20-летний защитник донецкого «Шахтера» Назарий Муравский перейдет в «Мариуполь».

Футболист провел зимние учебно-тренировочные сборы с «Шахтером», но может присоединиться к мариупольской команде в ближайшее время.

Неизвестно, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере.

На счету Муравского 18 матчей в Юношеской лиге УЕФА, где он забил один мяч.

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Источник — Футбольный формат

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:24
    -1
    Что мешает официально сказать что мы фарм клуб Шахтера.??
    Вот допустим футбольный швейцарский клуб Янг Бойз официально фарм клуб Боруссии Дортмунд.
    Ген.Директор Шапьюза бывший нападающий Боруссии там.
    И нет больше насмешек.
    Все будут знать.
    А так это цирк.
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