Еще один игрок Шахтера перейдет в Мариуполь

20-летний защитник донецкого «Шахтера» Назарий Муравский перейдет в «Мариуполь».
Футболист провел зимние учебно-тренировочные сборы с «Шахтером», но может присоединиться к мариупольской команде в ближайшее время.
Неизвестно, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере.
На счету Муравского 18 матчей в Юношеской лиге УЕФА, где он забил один мяч.
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Источник — Футбольный формат
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Вот допустим футбольный швейцарский клуб Янг Бойз официально фарм клуб Боруссии Дортмунд.
Ген.Директор Шапьюза бывший нападающий Боруссии там.
И нет больше насмешек.
Все будут знать.
А так это цирк.
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