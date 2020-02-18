ФОТО. Доннарумма — самый дорогой молодой вратарь в мире

20-летний итальянский голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма является самым дорогим вратарем мира U-21.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов. В текущем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 25 матчей во всех турнирах, где пропустил 33 мяча, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Второе место в списке занимает 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€10 миллионов).
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Источник — Transfermarkt
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