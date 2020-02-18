ВИДЕО. Тренер ударил своего футболиста в Италии и был удален с поля

Неприятный эпизод произошел в матче между «Гроссето» и «Монтерози»

  • 18.02.2020 09:18
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ВИДЕО. Тренер ударил своего футболиста в Италии и был удален с поля
© Twitter

Неприятный эпизод произошел в матче итальянской Серии D между командами «Гроссето» и «Монтерози» (1:0).

Главный тренер «Гроссето» Ламберто Магрини был удален с поля после того, как он ударил игрока своей команды.

Во втором тайме Магрини сменил на поле хавбека Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Игрок был крайне недоволен заменой. Магрини подобное не понравилось, и он ударил Риккардо по затылку, когда игрок шел к скамейке запасных.

Рефери матча после консультации со своим помощником показал Магрини красную карточку. Смотрите видео эпизода.

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Источник — Sport.ua

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