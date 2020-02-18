Игорь ХАРАТИН: «Не хотим смотреть в турнирную таблицу»

25-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал последние успехи своей команды.

— После зимней паузы «Ференцварош» сыграл четыре матча и набрал 10 очков. Довольны таким результатом?

— Думаю, набранные очки в четырех матчах можно считать неплохим результатом, тем более, что в одном из матчей выиграли у принципиального соперника, обыграв одного из главных конкурентов.

— Игра с «Фехерваром» Ивана Петряка была за шесть очков?

— Да, поэтому важно было победить и почувствовать свою уверенность.

— Счет 1:0 по игре?

— Думаю, да. Статистика на нашей стороне. У «Ференцвароша» было больше ударов за этот матч. Считаю, что мы сыграли достаточно уверенно и заслуженно победили.

— Теперь отрыв в шесть очков и единоличное лидерство в таблице чемпионата Венгрии позволяют «Ференцварошу» чувствовать себя спокойнее?

— Шесть очков, конечно, хороший задел в чемпионате. Но мы не хотим смотреть в турнирную таблицу. Будем стараться выходить на каждую игру дальше с целью, чтобы набирать максимум очков. Поэтому впереди еще много борьбы. И хотя у нас есть также еще две игры в запасе, чемпионат длинный и расслабляться явно еще рано. Нужно выжимать максимум из каждого матча.