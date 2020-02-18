Рустам ХУДЖАМОВ: «37 лет — не приговор»

Вратарь «Мариуполя» рассказал, как на него повлиял матч с нидерландским АЗ (0:0)

  • 18.02.2020 08:14
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Рустам ХУДЖАМОВ: «37 лет — не приговор»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

37-летний украинский голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал о том, как изменил его жизнь матч квалификационного раунда Лиги Европы против АЗ (0:0), который состоялся 8-го августа 2019-го года.

«После этой игры пошла череда успешных матчей, позволивших мне получить хорошую оценку от ряда СМИ и аналитиков, в том числе и Instat. Матч с голландским клубом не поменял мою жизнь, но мое внутреннее состояние изменилось кардинально.

Раньше, когда слышал, что говорят «37 лет — в футболе это не приговор», то как-то не верил в эти слова. Поединок с АЗ полностью изменил мое мнение на этот счет. После этого матча я осознал, что, несмотря на мой солидный возраст, все еще способен играть на достаточно высоком уровне. Да, возможно, я где-то потерял в скорости, где-то еще в чем-то, но я могу выдавать хорошие игры против сильных соперников. Теперь и я могу подтвердить: 37 лет — не приговор», — считает Худжамов.

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Источник — Footboom

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