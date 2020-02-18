21-летний форвард киевского «Динамо» Назарий Русин снова сменил игровой номер. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Ранее Русин выступал в составе «Динамо» под №43, под ним же футболист играл на турецких сборах киевской команды. Четыре дня назад Премьер-лига сообщила, что нападающий сменил номер на №17. Теперь в профиле игрока значится №70.

Чем вызваны такие «колебания», не сообщается.

Первую половину сезона Русин провел в луганской «Заре», за которую провел 17 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.