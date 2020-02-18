Русин снова сменил игровой номер

Юный нападающий «Динамо» будет играть под №70

  • 18.02.2020 07:45
  • 2333 просмотра
  • 1 комментарий
Русин снова сменил игровой номер
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

21-летний форвард киевского «Динамо» Назарий Русин снова сменил игровой номер. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Ранее Русин выступал в составе «Динамо» под №43, под ним же футболист играл на турецких сборах киевской команды. Четыре дня назад Премьер-лига сообщила, что нападающий сменил номер на №17. Теперь в профиле игрока значится №70.

Чем вызваны такие «колебания», не сообщается.

Первую половину сезона Русин провел в луганской «Заре», за которую провел 17 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 18.02.2020 08:22
    0
    Забобонний рогульчік)))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 18.02.2020 08:22
    0
    Забобонний рогульчік)))
    Ссылка
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