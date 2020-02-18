Роман САНЖАР: «Карпаты могут записать сборы себе в актив»

Наставник «зелено-белых» подвел итоги турецкого вояжа львовской команды

  • 18.02.2020 07:32
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Роман САНЖАР: «Карпаты могут записать сборы себе в актив»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар после турецкого учебно-тренировочного сбора подвел итоги подготовки команды ко второй части сезона.

— На мой взгляд, этот зарубежный этап подготовки «зелено-белые» могут записать себе в актив. Мы тренировались в отличных условиях, что позволило избежать травм, провели проверку боем с достойными спарринг-партнерами, определились с новичками, просмотрели ближайший резерв…

— А в каких контрольных поединках у вас было меньше всего претензий к подопечным?
— Знаете, для меня было важно увидеть в деле всех находившихся на сборе футболистов, а результат не имел особого значения. Я доволен тем, как подопечные действовали в первом тайме заключительного спарринга с брестским «Динамо». Досадно только, что после перерыва они не заметили изменений в настроении соперника, который резко прибавил, и не удержали преимущества в счете. Но ничего страшного, это тоже ценный опыт.

— Перед отъездом на сбор в Турцию вы не скрывали своей озабоченности шаткими финансовыми тылами «Карпат». Как повлияла на ваше настроение и подопечных новость о решении львовского горсовета создать народную команду «Карпаты», что должно помочь избавиться от многих проблем?
— Если откровенно, то я не вникал в детали, но важно, чтобы это решение властных структур положительно сказалось на существовании «Карпат». Наше дело — ответить за заботу качественной игрой.

— Во время сбора в Турции вы задействовали сразу несколько футболистов из молодежного состава. На кого из них рассчитываете уже в ближайшее время?
— На Ростислава Ляха, Романа Сливу, Остапа Притулу. Что касается 17-летнего Юрия Тлумака, забившего в Турции свой дебютный гол, то он продолжит тренироваться с нами, но будет выступать за команду U-19.

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Источник — zbirna.com

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