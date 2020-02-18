У Артеты возник конфликт с игроком Арсенала

Наставник «канониров» поссорился с Маттео Гендузи

  • 18.02.2020 04:47
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У Артеты возник конфликт с игроком Арсенала
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микелем Артетой поссорился с хавбеком Маттео Гендузи.

Как сообщает The Telegraph, у тренера и футболиста возник конфликт на сборах в Абу-Даби. В чем причина ссоры - неизвестно. Тем не менее, футболиста уже вывели из состава, вследствие чего он пропустил воскресный матч с «Ньюкаслом» (4:0).

В этом сезоне на счету Гендузи 29 матчей за «Арсенал», в которых он отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игроки «Арсенала» довольны Артетой.

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Источник — The Telegraph

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