У Артеты возник конфликт с игроком Арсенала

Главный тренер «Арсенала» Микелем Артетой поссорился с хавбеком Маттео Гендузи.

Как сообщает The Telegraph, у тренера и футболиста возник конфликт на сборах в Абу-Даби. В чем причина ссоры - неизвестно. Тем не менее, футболиста уже вывели из состава, вследствие чего он пропустил воскресный матч с «Ньюкаслом» (4:0).

В этом сезоне на счету Гендузи 29 матчей за «Арсенал», в которых он отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игроки «Арсенала» довольны Артетой.