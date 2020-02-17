Ефим КОНОПЛЯ: «Премиальных от УАФ хватит на квартиру»

Защитник «Десны» Ефим Конопля заявил, что он, как и другие игроки сборной Украины U-19, получили премиальные за победу на ЧМ-2019 в Польше:

«УАФ дала красивый чек за победу на чемпионате мира, все поделили поровну.

Хорошо и приятно, премиальных хватит, чтобы купить квартиру».