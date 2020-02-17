Ефим КОНОПЛЯ: «Премиальных от УАФ хватит на квартиру»

Игроки сборной Украины U-19 получили премиальные от УАФ

  • 17.02.2020 22:30
  • 1273 просмотра
  • 3 комментария
Ефим КОНОПЛЯ: «Премиальных от УАФ хватит на квартиру»
© desna.football. Ефим Конопля

Защитник «Десны» Ефим Конопля заявил, что он, как и другие игроки сборной Украины U-19, получили премиальные за победу на ЧМ-2019 в Польше:

«УАФ дала красивый чек за победу на чемпионате мира, все поделили поровну.

Хорошо и приятно, премиальных хватит, чтобы купить квартиру».

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 17.02.2020 23:11
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 17.02.2020 23:05
    Разве Павелка из своего кармана давал премиальные? А даже если на секунду допустить что это так, то это мелочь на фоне того, сколько бабла он положил себе в карман за время своего правления. П.С. Я не сторонник Суркиса, но благодаря ему , Украина получила Евро 2012 и финал ЛЧ в Киеве, в то время как бандит Павелка и прочие нарики фоткались с кубком ЛЧ и выставляли красивые фотки в интернет
    Возил в лимузинах футбольную реликвию между ног, а православная мафия лапала ее в церквях. Вот это прославляющий страну уровень!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.02.2020 23:05
    +1
    Алексей Ильин, 17.02.2020 22:58
    Жекафанни и прочая нечисть, жду возгласов: "ПавелкА всё проср.ал и разворовал весь футбол, вот при Григорие Михалыче мы были на вершине"
    Разве Павелка из своего кармана давал премиальные? А даже если на секунду допустить что это так, то это мелочь на фоне того, сколько бабла он положил себе в карман за время своего правления. П.С. Я не сторонник Суркиса, но благодаря ему , Украина получила Евро 2012 и финал ЛЧ в Киеве, в то время как бандит Павелка и прочие нарики фоткались с кубком ЛЧ и выставляли красивые фотки в интернет
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 17.02.2020 22:58
    -3
    Жекафанни и прочая нечисть, жду возгласов: "ПавелкА всё проср.ал и разворовал весь футбол, вот при Григорие Михалыче мы были на вершине"
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.02.2020 23:11
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 17.02.2020 23:05
    Разве Павелка из своего кармана давал премиальные? А даже если на секунду допустить что это так, то это мелочь на фоне того, сколько бабла он положил себе в карман за время своего правления. П.С. Я не сторонник Суркиса, но благодаря ему , Украина получила Евро 2012 и финал ЛЧ в Киеве, в то время как бандит Павелка и прочие нарики фоткались с кубком ЛЧ и выставляли красивые фотки в интернет
    Возил в лимузинах футбольную реликвию между ног, а православная мафия лапала ее в церквях. Вот это прославляющий страну уровень!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.02.2020 23:05
    +1
    Алексей Ильин, 17.02.2020 22:58
    Жекафанни и прочая нечисть, жду возгласов: "ПавелкА всё проср.ал и разворовал весь футбол, вот при Григорие Михалыче мы были на вершине"
    Разве Павелка из своего кармана давал премиальные? А даже если на секунду допустить что это так, то это мелочь на фоне того, сколько бабла он положил себе в карман за время своего правления. П.С. Я не сторонник Суркиса, но благодаря ему , Украина получила Евро 2012 и финал ЛЧ в Киеве, в то время как бандит Павелка и прочие нарики фоткались с кубком ЛЧ и выставляли красивые фотки в интернет
    Ссылка
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