Ефим КОНОПЛЯ: «Премиальных от УАФ хватит на квартиру»

Защитник «Десны» Ефим Конопля заявил, что он, как и другие игроки сборной Украины U-19, получили премиальные за победу на ЧМ-2019 в Польше:
«УАФ дала красивый чек за победу на чемпионате мира, все поделили поровну.
Хорошо и приятно, премиальных хватит, чтобы купить квартиру».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.