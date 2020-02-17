Месси и Хэмилтон поделили звание Спортсмена года

Сегодня в Берлине прошла церемония вручения престижной награды Laureus за 2019 год.
Победу в номинации Спортсмен года среди мужчин разделили Лионель Месси и Льюис Хэмилтон.
With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020
Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2
В 2019 году Месси стал чемпионом Испании в составе «Барселоны» и завоевал свой шестой в карьере Золотой мяч.
Хэмилтон в 2019 году в шестой раз за карьеру стал чемпионом мира в Формуле-1.
Кроме Месси и Хэмилтона, на граду также претендовали легкоатлет Элиуд Кипчоге, гольфист Тайгер Вудс, мотогонщик Марк Маркес и теннисист Рафаэль Надаль.
Источник — Twitter
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