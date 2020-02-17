Месси и Хэмилтон поделили звание Спортсмена года

Сегодня в Берлине прошла церемония вручения престижной награды Laureus за 2019 год.

Победу в номинации Спортсмен года среди мужчин разделили Лионель Месси и Льюис Хэмилтон.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

В 2019 году Месси стал чемпионом Испании в составе «Барселоны» и завоевал свой шестой в карьере Золотой мяч.

Хэмилтон в 2019 году в шестой раз за карьеру стал чемпионом мира в Формуле-1.

Кроме Месси и Хэмилтона, на граду также претендовали легкоатлет Элиуд Кипчоге, гольфист Тайгер Вудс, мотогонщик Марк Маркес и теннисист Рафаэль Надаль.