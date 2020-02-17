Месси и Хэмилтон поделили звание Спортсмена года

Звезды футбола и Формулы-1 получили престижную награду от Laureus

  • 17.02.2020 22:10
  • 651 просмотр
  • 1 комментарий
Месси и Хэмилтон поделили звание Спортсмена года
© ФК Барселона. Лионель Месси

Сегодня в Берлине прошла церемония вручения престижной награды Laureus за 2019 год.

Победу в номинации Спортсмен года среди мужчин разделили Лионель Месси и Льюис Хэмилтон.

В 2019 году Месси стал чемпионом Испании в составе «Барселоны» и завоевал свой шестой в карьере Золотой мяч.

Хэмилтон в 2019 году в шестой раз за карьеру стал чемпионом мира в Формуле-1.

Кроме Месси и Хэмилтона, на граду также претендовали легкоатлет Элиуд Кипчоге, гольфист Тайгер Вудс, мотогонщик Марк Маркес и теннисист Рафаэль Надаль.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 17.02.2020 22:46
    0
    Месси феномен мирового футбола!!!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 17.02.2020 22:46
    0
    Месси феномен мирового футбола!!!
    Ссылка
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