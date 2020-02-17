Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.
В матче первого круга украинка сразится против россиянки Вероники Кудерметовой (№39 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Встреча состоится третьим запуском на первом корте после матча Младенович - Саснович. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Кудерметова
|Q1
|-
|Бет Аскев (6-2 6-4) №597 WTA
|Q2
|-
|Мартинцова (5-7 6-3 6-4) №157 WTA
|Q3
|-
|Маттек-Сандс (6-4 6-2) №389 WTA
Ранее девушки играли два раза, украинка проиграла оба поединка.
Во втором круге победительница матча встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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