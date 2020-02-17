Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.

В матче первого круга украинка сразится против россиянки Вероники Кудерметовой (№39 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Встреча состоится третьим запуском на первом корте после матча Младенович - Саснович. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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