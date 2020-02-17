Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

  • 17.02.2020 21:27
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Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Даяна Ястремская

Во вторник, 18 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.

В матче первого круга украинка сразится против россиянки Вероники Кудерметовой (№39 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Встреча состоится третьим запуском на первом корте после матча Младенович - Саснович. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Ястремская  Кудерметова
Q1 -      Бет Аскев (6-2 6-4) №597 WTA
Q2 -    Мартинцова (5-7 6-3 6-4) №157 WTA
Q3 -  Маттек-Сандс (6-4 6-2) №389 WTA

Ранее девушки играли два раза, украинка проиграла оба поединка.

Во втором круге победительница матча встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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