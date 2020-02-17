Элина Свитолина – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.

В матче первого круга украинка сразится против американки Дженнифер Брэди (№52 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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