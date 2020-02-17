Элина Свитолина – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.
В матче первого круга украинка сразится против американки Дженнифер Брэди (№52 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Брэди
|Q1
|-
|Кр. Плишкова (6-3 7-6) №67 WTA
|Q2
|-
|Дабровски (6-4 6-3) №449 WTA
|Q3
|-
|Се Шувэй (6-2 6-2) №40 WTA
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
Во втором круге победительница матча встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№17 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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