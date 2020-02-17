ВИДЕО. Самый нелепый гол сезона забит в Англии

Крайне нелепый гол забит во второй лиге чемпионате Англии в матче между клубами «Челтнем» и «Лейтон Ориент».
23-летний голкипер «Челтнема» Оуэн Эванс выбивал мяч в поле, но попал в соперника, Конора Вилкинсона, который даже собирался отвернуться.
Что было дальше – смотрите видео эпизода.
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Источник — Sky Sports
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