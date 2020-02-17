В плей-офф Лиги Европы будет использоваться ВАР

Система видеоповторов будет введена с 1/16 финала

  • 17.02.2020 20:17
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В плей-офф Лиги Европы будет использоваться ВАР

Уже в четверг, 20 февраля, матчами 1/16 финала стартует плей-офф Лиги Европы.

Сегодня УЕФА объявил о том, что в плей-офф Лиги Европы будет использоваться система ВАР:

«Мы считаем, что ВАР – это очень важный проект для футбола, и я очень рад, что теперь система будет использоваться в Лиге Европы, так как это предоставит арбитрам необходимую помощь в принятии верных решений в этих важных играх.

Мы очень рады, что в 108 матчах Лиги чемпионов на групповой стадии и в плей-офф 27 решений арбитров были исправлены с помощью системы ВАР. Это значит, что решение было изменено в каждом четвертом матче, что указывает на высокое качество работы судей.

Кроме того, мы считаем, что время, которое необходимо для принятия решения, также играет важную роль. В этом сезоне оно в среднем составляет 1 минуту 30 секунд, и это на 15 секунд меньше, чем в прошлом сезоне.

Но я хочу подчеркнуть, что ВАР необходим только для очевидных ошибок, а не для противоречивых ситуаций. Футболу нужны хорошие арбитры, которые сильны духом во время матча и которые принимают правильные и смелые решения», - заявил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

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Источник — УЕФА

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