Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам Украины U21 не зацикливаться на результатах»

Тренер надеется, что игроки будут готовы к национальной сборной

  • 17.02.2020 18:05
  • 411 просмотров
  • 2 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам Украины U21 не зацикливаться на результатах»
© ffu.ua

Сборная Украины U-21 неудачно проводит отбор Евро-2021, проиграв три матча из четырех. Однако для наставника Руслана Ротаня результат не стоит на первом плане.

«Конечно, я недоволен положением в группе и нашей позицией. Но я ребятам сразу сказал, что отвечать за результат буду только я. И хочу, чтобы игроки не зацикливались на результате, на выходе на Евро. Для меня важно, чтобы они в итоге были готовы к национальной сборной».

«Очень часто на этом уровне у нас люди выигрывают кубки какие-то и пропадают. Я так не хочу. Хотел бы, чтобы ребята играли в больших европейских клубах. И тогда это будет самой большой наградой для меня», - сказал Ротань.

Кроме того, Ротань сказал, что на мартовский сбор в молодежной сборной появится несколько новых игроков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
      zzg77, 17.02.2020 18:15
    +1
    Всё правильно, а чего зацикливаться - всё проиграли, что смогли. Повзрослеют и прийдут другие и опять Руслан с ними всё просрёт - красота! Главное, что зарплата идёт.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.02.2020 18:15
    0
    «...не зацикливаться на результатах»
    Ротань часом не брат Морозюка?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.02.2020 18:15
    +1
    Всё правильно, а чего зацикливаться - всё проиграли, что смогли. Повзрослеют и прийдут другие и опять Руслан с ними всё просрёт - красота! Главное, что зарплата идёт.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.02.2020 18:15
    0
    «...не зацикливаться на результатах»
    Ротань часом не брат Морозюка?
    Ссылка
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