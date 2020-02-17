Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам Украины U21 не зацикливаться на результатах»

Сборная Украины U-21 неудачно проводит отбор Евро-2021, проиграв три матча из четырех. Однако для наставника Руслана Ротаня результат не стоит на первом плане.

«Конечно, я недоволен положением в группе и нашей позицией. Но я ребятам сразу сказал, что отвечать за результат буду только я. И хочу, чтобы игроки не зацикливались на результате, на выходе на Евро. Для меня важно, чтобы они в итоге были готовы к национальной сборной».

«Очень часто на этом уровне у нас люди выигрывают кубки какие-то и пропадают. Я так не хочу. Хотел бы, чтобы ребята играли в больших европейских клубах. И тогда это будет самой большой наградой для меня», - сказал Ротань.

Кроме того, Ротань сказал, что на мартовский сбор в молодежной сборной появится несколько новых игроков.