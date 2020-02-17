Олег БЛОХИН: «Шевченко не был священной коровой в сборной»

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин рассказал об отношении к экс-форварду украинской национальной команды Андрее Шевченко.

«Шевченко пришел ко мне и спрашивает: «Откуда вы взяли этого парня, Рыкуна?». Я сказал, что есть такие таланты (улыбается).

У Шевченко не было особой игровой функции. Травма перед ЧМ-2006 на него повлияла, конечно.

«Священная корова»? Почему он должен быть «священной коровой»? В команде не может быть «священной коровы», иначе команды не будет. Команда чутко чувствует отношение тренера. Если ты будешь равен со всеми, то и команда так работает. Как только ты погладил по голове и кого-то пригрел — все, команда тебя не примет», — отметил Блохин.

Блохин возглавлял сборную Украины с 2003-го по 2007-й и с 2011-го по 2012-й годы.

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с июля 2016-го года.