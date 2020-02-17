Владислав ВАКУЛА: «В Шахтере сказали, что рассчитывают на меня»

Полузащитник Владислав Вакула начал нынешний сезон в «Мариуполе», однако прошел зимние сборы с «Шахтером» и остался в команде Луиша Каштру на вторую половину чемпионата.
«В тренерском штабе сказали, что рассчитывают на меня. Меня пробуют на разных позициях - на левом и правом флангах. Конкуренция? Многие играют на этих позициях, но это хорошо, мотивирует становиться лучше», - сказал Вакула.
В первой части сезона игрок забил 3 гола.
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Источник — Футбол 1/2/3
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