Владислав ВАКУЛА: «В Шахтере сказали, что рассчитывают на меня»

Игрок попробует закрепиться в команде Луиша Каштру

  • 17.02.2020 17:40
  • 704 просмотра
  • 2 комментария
Владислав ВАКУЛА: «В Шахтере сказали, что рассчитывают на меня»
© shakhtar.com

Полузащитник Владислав Вакула начал нынешний сезон в «Мариуполе», однако прошел зимние сборы с «Шахтером» и остался в команде Луиша Каштру на вторую половину чемпионата.

«В тренерском штабе сказали, что рассчитывают на меня. Меня пробуют на разных позициях - на левом и правом флангах. Конкуренция? Многие играют на этих позициях, но это хорошо, мотивирует становиться лучше», - сказал Вакула.

В первой части сезона игрок забил 3 гола.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.02.2020 17:59
    0
    В Шахтере сказали , что в Мариуполе на меня расчитывать 🤣🤣🤣
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    Антон Корзун
      Антон Корзун, 17.02.2020 17:46
    -1
    Скажи правду-----рижому татарину в наперстки програв.
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.02.2020 17:59
    0
    В Шахтере сказали , что в Мариуполе на меня расчитывать 🤣🤣🤣
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