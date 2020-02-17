Мариуполь продлил контракт с Горбуновым

«Мариуполь» заключил новый контракт с 25-летним украинским полузащитником Сергеем Горбуновым. Футболист будет защищать цвета азовского клуба до лета 2022-го года.
В составе «Мариуполя» Горбунов выступает с сезона 2016/2017. В текущем сезоне Сергей провел за мариупольскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.
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Источник — ФК Мариуполь
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