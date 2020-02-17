Нидерланды перед матчем с Украиной на Евро-2020 сыграют против Уэльса

Сборная Нидерландов, которая станет первым соперником Украины на Евро-2020, почти закончила формировать список соперников на спарринги перед турниром.

Последним оппонентом до поединка против Украины на Евро будет Уэльс. Контрольный матч с этой командой Нидерланды проведут 6-го июня.

Кроме Уэльса команда Рональда Кумана в рамках подготовки сыграет с США, Испанией и Грецией. Ожидается, что будет еще один матч, но соперник не назван.

Матч Нидерланды - Украины состоится 14-го июня.

Сборная Украины до Евро сыграет против Польши, Франции, Кипра, Северной Ирландии и Израиля.