Динамо прекращает выпуск клубного журнала

Киевское «Динамо» прекращает выпуск официального клубного журнала. В понедельник, 17-го февраля, вышел в свет последний, 107-й, его выпуск.

«Сегодня вышло последнее, сто седьмое, число официального клубного журнала футбольного клуба «Динамо» (Киев). История журнала — это документальный летопись 18-ти лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами.

Особая благодарность Сергею Полховскому, который придумал этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издание.

Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.