Динамо прекращает выпуск клубного журнала

Киевское «Динамо» прекращает выпуск официального клубного журнала. В понедельник, 17-го февраля, вышел в свет последний, 107-й, его выпуск.
«Сегодня вышло последнее, сто седьмое, число официального клубного журнала футбольного клуба «Динамо» (Киев). История журнала — это документальный летопись 18-ти лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами.
Особая благодарность Сергею Полховскому, который придумал этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издание.
Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
Источник — Facebook
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*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
Или просто цифру 4 любят
4 клубнях канала
4 игрока попавшихся на допинге
*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
*
Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
Или просто цифру 4 любят
4 клубнях канала
4 игрока попавшихся на допинге
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