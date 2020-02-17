Динамо прекращает выпуск клубного журнала

107-й номер клубного издания станет последним в истории

  • 17.02.2020 15:57
  • 2748 просмотров
  • 20 комментариев
Динамо прекращает выпуск клубного журнала
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прекращает выпуск официального клубного журнала. В понедельник, 17-го февраля, вышел в свет последний, 107-й, его выпуск.

«Сегодня вышло последнее, сто седьмое, число официального клубного журнала футбольного клуба «Динамо» (Киев). История журнала — это документальный летопись 18-ти лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами.

Особая благодарность Сергею Полховскому, который придумал этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издание.

Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.

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Источник — Facebook

(8 голосов)

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Комментарии
    Petrov20
      Petrov20, 17.02.2020 16:59
    0
    Vipfishman2, 17.02.2020 16:34
    Доброе дело - давить донецкую мразь всюду, где он появляется ... В АТО, на футбольных полях , на улицах других городов , куда эти трусливые подонки разбежались из своего гетто !!! Вот это действительно хорошее и доброе дело !!!🤗
    тебе надо в окопы там давить а не языком чесать чепурыло
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 17.02.2020 16:48
    -2
    ДК по тихоньку превращается в середняка УПЛ ))
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 17.02.2020 16:41
    -2
    Alehandro, 17.02.2020 16:37
    Опа! У Динамо, оказывается, был клубный журнал...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.02.2020 16:41
    +1
    Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    футбол-1/2/3 мало убытков рыжему приносят - надо еще клубный канал выхухолей запустить
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.02.2020 16:37
    +1
    Опа! У Динамо, оказывается, был клубный журнал...
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.02.2020 16:34
    +2
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Доброе дело - давить донецкую мразь всюду, где он появляется ... В АТО, на футбольных полях , на улицах других городов , куда эти трусливые подонки разбежались из своего гетто !!! Вот это действительно хорошее и доброе дело !!!🤗
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 17.02.2020 16:33
    +1
    Потребности как таковой в журнале особой нет! Разве что Несенюк свои новые подхалимные статьи опубликует, чтобы напомнить, что зарплату не зря за бездельничество получает!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.02.2020 16:32
    -1
    Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    Футбол 4?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.02.2020 16:32
    +1
    Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    4 -й . Наверное в Книгу рекордов Гинесса хотят .
    Или просто цифру 4 любят
    4 клубнях канала
    4 игрока попавшихся на допинге
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.02.2020 16:31
    +3
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Суслик ты бутиратный , как там ваша годовщина свадьбы с ВаДо ?.... я смотрю три дня слыву заливали ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.02.2020 16:30
    +1
    Nashwill, 17.02.2020 16:05
    невже фінансування аж так не вистачає?
    Нет , просто клубный сайт возглавил Крыжановский , все остальные « пресс -рупоры» ДК , потихоньку будут уходить
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 17.02.2020 16:17
    +2
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Так про голубую донецкую помойку больше не пишут, больше показывают
    Ссылка
    osa110
      osa110, 17.02.2020 16:11
    -1
    "Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк." Прекратив выпускать журнал ?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 17.02.2020 16:10
    -1
    Теперь у Несенюка будет ЕЩЕ больше времени нести в массы "разумное, доброе, вечное"...
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 17.02.2020 16:10
    0
    Просто тепер все що було в журналі буде на інтернет носіях! Все ж таки 21 вік на дворі
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.02.2020 16:09
    +1
    Nashwill, 17.02.2020 16:05
    невже фінансування аж так не вистачає?
    Просто він вже нікому не цікавий. Там нема про що писати і читати ...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    -8
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 17.02.2020 16:09
    -3
    А в этом журнале вообще была необходимость?
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    +6
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 17.02.2020 16:05
    0
    невже фінансування аж так не вистачає?
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    +6
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.02.2020 16:31
    +3
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Суслик ты бутиратный , как там ваша годовщина свадьбы с ВаДо ?.... я смотрю три дня слыву заливали ?
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.02.2020 16:34
    +2
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Доброе дело - давить донецкую мразь всюду, где он появляется ... В АТО, на футбольных полях , на улицах других городов , куда эти трусливые подонки разбежались из своего гетто !!! Вот это действительно хорошее и доброе дело !!!🤗
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 17.02.2020 16:17
    +2
    Forever_young_13, 17.02.2020 16:09
    Мы сделали на самом деле доброе дело!», — написал в Facebook глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк.
    *
    Несенюк настолько тупорылый, что не знает что значит ДОБРЫЕ ДЕЛА.
    Добрые дела - это помагать пенсионерам, инвалидам, детям.
    А писать про голубую помойку и миллионеров - мажориков это просто гнилой пиар. Динамо must die, как и его журнал
    Так про голубую донецкую помойку больше не пишут, больше показывают
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.02.2020 16:41
    +1
    Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    футбол-1/2/3 мало убытков рыжему приносят - надо еще клубный канал выхухолей запустить
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.02.2020 16:37
    +1
    Опа! У Динамо, оказывается, был клубный журнал...
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 17.02.2020 16:33
    +1
    Потребности как таковой в журнале особой нет! Разве что Несенюк свои новые подхалимные статьи опубликует, чтобы напомнить, что зарплату не зря за бездельничество получает!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.02.2020 16:32
    +1
    Сергей Руденко, 17.02.2020 16:08
    Тем временем Шахтер запускает свой телеканал
    4 -й . Наверное в Книгу рекордов Гинесса хотят .
    Или просто цифру 4 любят
    4 клубнях канала
    4 игрока попавшихся на допинге
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.02.2020 16:30
    +1
    Nashwill, 17.02.2020 16:05
    невже фінансування аж так не вистачає?
    Нет , просто клубный сайт возглавил Крыжановский , все остальные « пресс -рупоры» ДК , потихоньку будут уходить
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.02.2020 16:09
    +1
    Nashwill, 17.02.2020 16:05
    невже фінансування аж так не вистачає?
    Просто він вже нікому не цікавий. Там нема про що писати і читати ...
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 17.02.2020 16:59
    0
    Vipfishman2, 17.02.2020 16:34
    Доброе дело - давить донецкую мразь всюду, где он появляется ... В АТО, на футбольных полях , на улицах других городов , куда эти трусливые подонки разбежались из своего гетто !!! Вот это действительно хорошее и доброе дело !!!🤗
    тебе надо в окопы там давить а не языком чесать чепурыло
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 17.02.2020 16:10
    0
    Просто тепер все що було в журналі буде на інтернет носіях! Все ж таки 21 вік на дворі
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 17.02.2020 16:05
    0
    невже фінансування аж так не вистачає?
    Ссылка
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