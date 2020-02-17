КАРИКАТУРА ДНЯ. Артета поднял игроков Арсенала из могил

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером лондонского «Арсенала» Микелем Артетой.
По мнению Момани, Артете, который совсем недавно возглавил английский клуб, удалось вернуть состав «канониров» к жизни.
«Волшебник Артета возвращает состав «Арсенала» к жизни», — прокомментировал Момани свою работу.
Артета провел у руля «Арсенала» 10 матчей, где одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел всего 1 поражение.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.