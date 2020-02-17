КАРИКАТУРА ДНЯ. Артета поднял игроков Арсенала из могил

Новый главный тренер вернул состав «канониров» к жизни

  • 17.02.2020 15:38
  • 2252 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Артета поднял игроков Арсенала из могил
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером лондонского «Арсенала» Микелем Артетой.

По мнению Момани, Артете, который совсем недавно возглавил английский клуб, удалось вернуть состав «канониров» к жизни.

«Волшебник Артета возвращает состав «Арсенала» к жизни», — прокомментировал Момани свою работу.

Артета провел у руля «Арсенала» 10 матчей, где одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел всего 1 поражение.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 17.02.2020 16:51
    +1
    4 победы в 10 матчах для команды, которая в АПЛ считалась грандом, такое себе достижение
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 17.02.2020 16:51
    +1
    4 победы в 10 матчах для команды, которая в АПЛ считалась грандом, такое себе достижение
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности