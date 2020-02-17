ФОТО. Как Шахтер готовится к битве с Бенфикой

«Шахтер» завершает подготовку к официальному старту весенней части сезона. Уже в ближайший четверг в первом матче 2020-го года «горняки» примут португальскую «Бенфику» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

17-го февраля команда провела полуторачасовую тренировку в загородном комплексе «Святошин». Сессия полностью состояла из упражнений тактического характера: отработка действий в защите и переход из обороны в атаку.

Матч «Шахтер» — «Бенфика» состоится 20-го февраля в 19:55 на ОСК «Металлист» в Харькове.