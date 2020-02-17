Челси готов отдать €28 миллионов за Весино

Английский «Челси» готов удовлетворить запросы миланского «Интера», который хочет получить €28 миллионов за своего 28-летнего полузащитника Матиаса Весино.

Футболистом также интересуются ливерпульский «Эвертон», но «синие» надеются опередить конкурентов.

В текущем сезоне Весино провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Матиаса с миланским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В активе Весино 41 матч за сборную Уругвая, где он забил три мяча.