Челси готов отдать €28 миллионов за Весино

Английский «Челси» готов удовлетворить запросы миланского «Интера», который хочет получить €28 миллионов за своего 28-летнего полузащитника Матиаса Весино.
Футболистом также интересуются ливерпульский «Эвертон», но «синие» надеются опередить конкурентов.
В текущем сезоне Весино провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Матиаса с миланским клубом рассчитан до лета 2022-го года.
В активе Весино 41 матч за сборную Уругвая, где он забил три мяча.
Источник — Express
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