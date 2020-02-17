Чего ждать от Бенфики в атаке: позиционные 4-4-2 и компенсация партнеров

Уже в четверг «Шахтер» будет принимать «Бенфику» в Харькове. Многие говорят, что шансы 50/50, в том числе и более известные личности, чем обычные болельщики. Лично меня такие заголовки удивляют, но пока это ничего не решает. А решает следующее - игра, сила и текущее состояние команд. Что происходит с «Бенфикой» перед игрой с «горняками» - попытаемся разобраться в этом материале.

Сначала отмечаем: «орлы» лидируют в чемпионате (но отрыв всего лишь одно очко), не проигрывали с ноября (17 матчей), но в последних двух турах проиграли «Порту» и «Браге», в Примейре выиграли 18 матчей из 21 (проиграли «Порту» 0:2 и 2:3). Если судить по чемпионату, то у «Шахтера» в чемпионате примерно такая же статистика (16 побед, 2 ничьи), но понятно, что пользы в сравнениях такого рода смысла особо нет, так что не стоит очень восхищаться результатами подопечных Бруно Лажи.

Основы модели игры и состав

«Бенфика» в основном располагается по схеме 4-4-2. Но не надо сразу думать, что они играют очень прямолинейно или используют низкий блок при обороне. Как раз наоборот - в своем арсенале команда имеет и интересные комбинации в разных частях поля, и круто обучена выходам на чужую треть с помощь длинных передач. Все перечисленное в этом тексте (положительное) из-за того, что Бруно Лажи здорово вписал игроков в эту формацию.



Наверное, команда не меняют схему из-за простой причины - внутри этой структуры игроки очень часто заменяют друг друга, большинство игроков группы атаки могут сыграть на многих позициях или исполнять разные функции. Кардинальные изменения просто не нужны: во время тренировочного процесса (скорее всего) экономится время, так как другие расстановки наигрывать не обязательно, а также из-за множества вариантов использования игроков собственной команды легче придумать, как использовать слабости соперника.

Переходим к персоналиям. В воротах безоговорочно основной Влаходимос - в его выходе в старте сомневаться не стоит. В линии обороны всегда 4 игрока. Основные центрбеки - Рубеш Диаш и Ферро, обое выпускники прославленной академии «Бенфики». Как запасной вариант может выйти Жардел (опытный 33-летний игрок, которые играет все меньше и меньше). На левом фланге без вариантов - Алекс Гримальдо, о нем мы еще поговорим подробнее. На правом фланге есть две опции: более опытный Андре Алмейда и еще юный Томаш Тавареш, который в будущем может стать одним из топовых на своей позиции. Оба достаточно активно подключаются к атакам, но у Андре есть несколько преимуществ: он хорошо чувствует, например, когда нужно остановиться, а когда начать движение в пространство за линией обороны (в большинстве переводы с левого фланга), также он более уверен при игре в обороне. Скорее всего, именно Алмейда будет в стартовом составе против «Шахтера».

В полузащите можно быть более-менее уверенным за игроков центра. Вайгль и Таарабт имеют наилучшие шансы попасть в стартовый состав, о их плюсах и минусах также поговорим немного позже. На правом фланге, по идее, должен сыграть Пицци (игрок, который очень много решает), а на левом - Черви. Не стоит удивляться, если перед матчем будет нарисовано наоборот. Также на левом фланге могут сыграть и Рафа Силва, и Шикиньо. Но они существенно менее работоспособны и хуже играют при обороне (не доигрывают по сопернику до конца, занимают неправильную позицию). Например, против «Порту» Шикиньо играл левого хава и серьезно ошибся при голевой атаке соперника:





Ферро (ЦЗ) ушел на край штрафной страховать ЛЗ, в центре 2 в 2. Шикиньо играет по игроку и сопровождает его до линии штрафной, но потом просто останавливается - игрок «Порту» получил много пространства в центре штрафной и забил гол.

На позиции нападающих все очень неоднозначно. На месте «чистого» форварда всегда играет Винисиус, невероятная находка скаутского департамента. Уверен, если не будет психологических или физических проблем, через год-два перейдет на следующую ступеньку в своей карьере. А вот на позиции второго нападающего может сыграть минимум два игрока. Рафа, Шикиньо и даже Сеферович. Я предполагаю, против «Шахты» именно Шикиньо будет в стартовой обойме.

Построение и начало атак

При начале атак защитники в основном играют в позиции и не смещаются куда-нибудь. Полузащитники в этой фазе должны находить пространство между линиями нападающих и полузащиты соперника, очень хорошо это делает Таарабт. Большую свободу получает Ферро, даже слишком. Португалец хорошо играет в пас, владеет мячом, и соответственно это используется тренерским штабом. Ферро находит игроков в полуфлангах, куда могут смещаться как ЦПЗ, так и вингеры. Также он не боится идти вперед с мячом, врываясь в свободное пространство, оставленное соперником. Такой прием может использоваться даже около своей штрафной:





В этом эпизоде обычный игрок отдал бы простую передачу на Таарабта, но это же Ферро. Он сам протащил мяч в пространство, по которому должен был идти пас, и уже потом отдает пас на Таарабта, который в это время пошел открываться за спинами прессингующих. Результат - Таарабт вместо того, чтобы получить мяч около своей штрафной, после разворота получает около центрального круга.

Когда все варианты перекрыты соперником, то Ферро не будет рисковать, а отдаст мяч вратарю. Правда, после этого Влаходимос выбивает вперед. Но такой прием также хорошо организован. Большинство передач вратаря направляется на Винисиуса, который физически сильный, высокий. Так что, выиграть борьбу на втором этаже ему не очень сложно. Под скидку в полуфлангах открываются второй нападающий и вингер. В остальных ситуациях голкипер ограничивается игрой в атаке. Передачи на центральных защитников и Вайгля, выносы на Винисиуса - это большинство атакующих действия грека, за штрафную площадь он выходит очень редко. Но при таких перепасовках принимает мяч качественно, как показалось из эпизодов, игра ногами у него на неплохом уровне, но не топовом.





Также используются передачи от вратаря на крайних защитников. Заброс на правый фланг следует, когда в центре большая плотность или нет достаточного количества игроков впереди. Положительный итог - Алмейда выигрывает борьбу и подбор выигрывается, негативный - наоборот. Зачастую эпизод заканчивается успешно. На левый фланг мяч переводится, когда там есть пространство. То есть, Гримальдо может спокойно принять передачу и мгновенно развить атаку. Игра головой у испанца - самый большой минус, так что о борьбе здесь не может идти речь.

Пример успешного варианта розыгрыша на левом фланге:





В общем, «Бенфика» старается выходить через короткий пас, выискивая свободные зоны. Когда соперник встречает низко, защитники тащат мяч в свободное пространство, когда высоко - пытаются играть коротко, но если вариантов для развития мало, следует длинная передача на ЦН.

Развитие атак в средней трети

Переходим чуть выше и здесь уже побольше интересных идей. Начнем с структуры. Один из центральных полузащитников (Вайгль) отходит назад и занимает более низкую позицию, а другой (Таарабт) занимает место в левом полуфланге. Позиция Вайгля зависит от давления соперника. Когда у ЦЗ есть время, пространство - Вайгль играет роль связующего звена между полузащитой и защитой, когда ЦЗ под прессингом - Юлиан садится третьим в линию, создавая дополнительную опцию для партнера и создавая преимущество 3 в 2.





Крайние защитники находятся на одной линии с полузащитниками, вингеры уходят в середину. Второй нападающий (независимо от игрока) опускается ниже и заполняет пространство между линиями.

Сейчас одно из главных утверждений в этом пункте. Игроки «Бенфики» очень хорошо двигаются, компенсируют пространство друг друга, открываются ради продвижения мяча. Некоторые тенденции прослеживаются, но очень много эпизодов, когда игроки сами сканируют поле, ищут оптимальную позицию и стараются эффективнее использовать пространство. Как я понял, Бруно Лажи и тренерский штаб не ограничивают игроков в перемещениях или комбинациях, получая прекрасные перемещения своих подопечных. Думаю, тот абзац существенно усложняет подготовку «горняков» к «Бенфике».

Если говорить о тенденциях, во-первых, нужно отметить Шикиньо. Формально в схеме он занимает позицию второго нападающего, но сейчас вы все поймете.





В этом эпизоде Шикиньо увидел, что правый защитник (Тавареш) занимает место в полуфланге, а вингер дает ширину. Он без проблем опустился на формальную позицию правого защитника, протащил мяч, сохранил его для команды, которая выиграла в пространстве и спокойно продолжила позиционную атаку. Но самое главное то, что Шикиньо не останавливается после паса на партнера, а продолжает движение. Он быстро заполняет до этого никем не атакуемое пространство за опорниками соперника. Вот еще пример, когда он видит возможность для потенциальной передачи на него и приема мяча в опасной зоне:





Также очень интересны взаимодействия на левом фланге. Нужно отметить, именно на этом фланге происходят сложные комбинации на меже средней и последней трети поля, о которых чуть ниже. Гримальдо, Черви, Таарабт и Пицци - именно они часто смещаются на левый фланг, чтобы «творить». Испанец и аргентинец могут менять роли игрока, дающего ширину и занимающего более оборонительную позицию. Таарабт и Пицци - заполняющего пространство в полуфланге и занимающего позицию в центре поля (приблизительно перед штрафной соперника). О Пицци есть отдельный разговор. Сейчас мы рассматриваем левый фланг - вспоминаем Пицци, будем говорить о других зонах - там также будет Пицци. Такое чувство, что он в некотором смысле играет свободного художника.





В этом эпизоде Гримальдо, получив пас от Ферро, видит пространство в центре, смещаясь не туда. Делает он это абсолютно правильно, так как нападающий соперника даже не движется в сторону фланга, то есть активно прессинговать не собирается. Но интересно другое: Черви сразу чувствует, что партнер по флангу заходит в середину и заполняет пространство, оставленное Гримальдо на фланге. Очень весело, что Таарабт смещался назад (как раз в ту зону, куда вбегает Гримальдо), но после движения Алекса мгновенно разворачивается и бежит в пространство между линиями соперника. Одним словом, игроки здорово покрывают наиболее важные зоны.

В большинстве случаев есть два варианта:

1. Мяч доставляется во вторую треть в центр. Тогда мяч получает или Вайгль, который меньше рискует, или Таарабт - более атакующий игрок. Вайгль в основном переводит мяч с фланга на фланг, отдает передачи в не очень опасные зоны. Таарабт - наоборот. Он нацелен на атаку, практически никогда не отдает назад, может протащить мяч и отдать в свободную зону или уже доставить круглого на центральных нападающих. Адель часто получает мяч при развитии атаки, когда компенсирует Вайгля, который в таких эпизодах играет 3 центрбека.





Вот еще классный пример, как Таарабт чувствует пространство и как грамотно туда открывается. На месте Габриэля будет Вайгль, просто тогда он еще не был игроком «Бенфики». Обратите внимание на то, что слева располагается Тавареш, то есть не стоит удивляться сменой флангами не только вингерами, а и крайних защитников.



2. Мяч доставляется на левый фланг. Принимает мяч в большинстве таких эпизодов Гримальдо. И после приема следует длинная передача (низом) на Винисиуса - так отрезается очень много соперников, но есть еще несколько деталей. Важную роль при этом исполняет игрок в левом полуфланге. Он отходит чуть ниже атакующей линии, отвлекая правого защитника соперника. Обычно таким образом действует Черви и реже Таарабт.

Безусловно, все игроки важны при таком развитие событий, но главное, на чем все построено в этой комбинации - Винисиус, точнее его некоторые качества. Он здорово ищет себе пространство, чувствует момент для начала рывка, когда выбежать из-за спины соперника и двигаться на хорошей скорости к воротам. Также играет роль его физическая мощь, так как оттеснить защитнику Вини легко не получится.

Остальные атакующие игроки занимают позиции около линии обороны соперника, чтобы защитники не смещались равномерно, тем самым не помогая партнеру против Винисиуса и уменьшая для него пространство.

Но также есть и негативные моменты. Это важно для Додо. Когда правый защитник знает, куда, скорее всего, пойдет передача от Гримальдо, в таких эпизодах он уже в мыслях должен бежать назад и помогать центрбеку в борьбе против Винисиуса.





Вторая проблема в том, когда один из ЦН уходит на фланг, а другой занимает глубокую позицию, просто некому атаковать коридоры завершения, и даже просто штрафную оппонента. Ну, конечно, есть кому атаковать, но часто этого не делается.





Теперь рассмотрим, как «Бенфика» проходит вторую треть, точнее, как доставляет мяч в финальную треть. Длинных передач в этой фазе практически не происходит, игроки пробуют вывести партнера/себя на ударную позицию или позицию для прострела с помощью коротких передач. Как говорил ранее, они хорошо используют пространство по всей ширине поля.

Но для продвижения преимущественно используется левый фланг. Туда зачастую смещаются все те же Таарабт, Пицци, а Черви и Гримальдо занимают свою естественную позицию. Очень важны в таких эпизодах своевременные рывки Таарабта:





Вот еще пример, как хорошо используют пространство и, соответственно, доставляют мяч до штрафной соперника:



И еще пример свободы Пицци и умного движения Шикиньо:



Последняя треть

Завершение атак и действия в последней трети. Основные принципы игры в финальной и в средней трети не отличаются. Можно написать о комбинации на левом фланге, обещаю - это последний раз в этой статье.



Есть очень интересный прием, также связан с Винисиусом.

В этом эпизоде второй нападающий врывается в коридор между защитниками, забирая за собой опорника. Такой ход открывает кучу пространства в опорной зоне соперника. Именно туда должен опуститься Вини и принять мяч от полузащитника. Пример, когда второй форвард уже между защитниками:





Здесь левый полуфланг перегружен и двумя вингерами, и полузащитниками, и тем же нападающим. Логично, где появится зона после смещений соперника на свой правый фланг. В основном все прострелы идут с левого фланга. Могут исходить от любых игроков, которые туда прибегают. С правого фланга обостряют не очень часто, так как фактически там играет только правый защитник. Правый вингер (Пицци) оттуда смещается в центр, но, когда он возле правой бровки, скорее всего, пойдет передача или назад, или в полуфланг. Если же мяч у правого защитника, то будет навес.

Теперь как завершаются атаки. Вот классический паттерн, как вбегают в штрафную:

Винисиус забегает в центр, Рафа (играет как второй нападающий) - на ближнюю штангу, Черви - на 11 метров, Пицци контролирует зону подбора. Но этот эпизод в некотором смысле исключение, так как здесь есть игрок, который набегает на ближнюю штангу. В большинстве случаев эту зону просто никто не атакует.





В заключение стоит отметить, что «Бенфика» точно не будет простым соперником для «Шахтера». Несмотря на последние трудности команды в чемпионате Португалии, «орлы» видятся достаточно непростым, обученным и организованным оппонентом для команды Луиша Каштру. В большей мере атаку «Бенфики» можно будет увидеть уже в ответной игре, но и в ближайшем матче на ОСК «Металлист» обороне хозяев придется столкнуться с немалыми трудностями.

Максим СВИРСКИЙ