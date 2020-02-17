Хачериди вспомнил свой самый худший матч в карьере

Экс-защитник «Динамо» отметился двумя автоголами в поединке с «Шахтером»

  • 17.02.2020 14:37
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Хачериди вспомнил свой самый худший матч в карьере
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

32-летний украинский защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди вспомнил худший матч в своей карьере.

«Когда «Шахтеру» проиграли 2:4 (3:4 — прим. ред), когда я два гола в свои ворота забил. Потом я дня три-четыре… Не то чтобы плохо себя чувствовал, но ходил потерянный, расстроенный», — рассказал Хачериди.

В 18-м туре чемпионата Украины сезона 2016/2017 «Динамо» дома уступило «Шахтеру» со счетом 3:4. Хачериди отметился автоголами на 3-й и 88-й минутах встречи.

С 2007-го по 2018-й годы контракт Хачериди принадлежал киевскому «Динамо».

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Источник — Трендец

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