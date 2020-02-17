Аталанта выкупит Пашалича у Челси

«Аталанта» активировала опцию, позволяющую выкупить контракт 25-летнего хорватского полузащитника «Челси» Марио Пашалича. С лета 2018-го года Пашалич защищает цвета итальянского клуба на правах аренды.

За Пашалича «Аталанта» заплатит «Челси» €15 миллионов.

В текущем сезоне Марио, выступающий на позиции центрального хавбека, провел за «Аталанту» 29 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

В активе футболиста 12 матчей за национальную сборную Хорватии.