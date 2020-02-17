Аталанта выкупит Пашалича у Челси

Итальянский клуб заплатить за игрока €15 миллионов

  • 17.02.2020 14:12
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Аталанта выкупит Пашалича у Челси
© New Indian Express. Марио Пашалич

«Аталанта» активировала опцию, позволяющую выкупить контракт 25-летнего хорватского полузащитника «Челси» Марио Пашалича. С лета 2018-го года Пашалич защищает цвета итальянского клуба на правах аренды.

За Пашалича «Аталанта» заплатит «Челси» €15 миллионов.

В текущем сезоне Марио, выступающий на позиции центрального хавбека, провел за «Аталанту» 29 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

В активе футболиста 12 матчей за национальную сборную Хорватии.

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Источник — The Guardian

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