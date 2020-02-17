Динамо проведет первую тренировку после сборов

В минувшее воскресенье «Динамо» вернулось из турецкого Белека, где команда проходила два двухнедельных сбора в рамках подготовки к возобновлению официальных игр сезона. В Турции команда Алексея Михайличенко провела 12 контрольных спаррингов.

Уже на следующий день после возвращения в Киев динамовцы продолжат тренироваться, ведь до первой игры чемпионата остается мало времени. В понедельник после обеда команда проведет первое занятие на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе после возвращения из Турции. Тренировочный микроцикл завершится в пятницу, а в субботу в 17:00 «Динамо» примет «Ворсклу» на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

На зимний перерыв полтавчане ушли на предпоследнем месте в турнирной таблице, а межсезонную подготовку проводили также в Турции.