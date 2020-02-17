ВИДЕО. Не говори Гол. Мяч застрял на линии, а футболист уже праздновал

Болото преградило путь мячу

  • 17.02.2020 13:18
  • 5171 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Не говори Гол. Мяч застрял на линии, а футболист уже праздновал

Матч чемпионата Северной Ирландии запомнится курьезным эпизодом. Игрок Портадауна вышел один на один с вратарем и мастерски прокинул мяч мимо него. Форвард отвернулся и начал праздновать гол, а мяч в это время застрял в луже на линии ворот.

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.02.2020 13:59
    0
    Пацан к успеху шел... Не получилось, не фартануло) но брат красавчег, подстраховал
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.02.2020 13:59
    0
    Пацан к успеху шел... Не получилось, не фартануло) но брат красавчег, подстраховал
    Ссылка
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