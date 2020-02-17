ВИДЕО. Не говори Гол. Мяч застрял на линии, а футболист уже праздновал

Матч чемпионата Северной Ирландии запомнится курьезным эпизодом. Игрок Портадауна вышел один на один с вратарем и мастерски прокинул мяч мимо него. Форвард отвернулся и начал праздновать гол, а мяч в это время застрял в луже на линии ворот.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.