ВИДЕО. Не говори Гол. Мяч застрял на линии, а футболист уже праздновал

Матч чемпионата Северной Ирландии запомнится курьезным эпизодом. Игрок Портадауна вышел один на один с вратарем и мастерски прокинул мяч мимо него. Форвард отвернулся и начал праздновать гол, а мяч в это время застрял в луже на линии ворот.