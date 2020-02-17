Йожеф САБО: «На серебряные медали УПЛ четыре реальных кандидата»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнением о перспективах киевской команды во второй части сезона.

«Является ли «Динамо» фаворитом борьбы за «серебро»? Нет. Я еще раньше говорил, что у киевлян будут проблемы. Конечно, итоговый расклад пока предугадать сложно, но сейчас на второе, лигочемпионовское, место — четыре реальных кандидата. «Заря» прибавила, «Александрия», как и «Десна» — команда дисциплинированная, поэтому, верю, что в этой борьбе нас ждет интрига до последнего тура», — считает Сабо.

После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.