Йожеф САБО: «На серебряные медали УПЛ четыре реальных кандидата»

Специалист надеется, что интрига сохранится до последнего тура

  • 17.02.2020 12:52
  • 640 просмотров
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «На серебряные медали УПЛ четыре реальных кандидата»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнением о перспективах киевской команды во второй части сезона.

«Является ли «Динамо» фаворитом борьбы за «серебро»? Нет. Я еще раньше говорил, что у киевлян будут проблемы. Конечно, итоговый расклад пока предугадать сложно, но сейчас на второе, лигочемпионовское, место — четыре реальных кандидата. «Заря» прибавила, «Александрия», как и «Десна» — команда дисциплинированная, поэтому, верю, что в этой борьбе нас ждет интрига до последнего тура», — считает Сабо.

После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 17.02.2020 13:52
    +1
    Сабо выдаёт желаемое за действительное! И в это сам безнадёжно верит! Вероятней всего серебро будет за Динамо! Ведь Динамо уже давно не тренирует Блохин, с которым Динамо в течении двух подряд сезонов была третьей и четвёртой в итоговой таблице! А Сабо живёт старыми грёзами! Это же не игра в домино с Леоненко и Денисовым!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 17.02.2020 13:29
    0
    После Аталанты дар предсказателя от Йожифовича подушёл ))) Всё более алэ - взагалэ...
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 17.02.2020 13:52
    +1
    Сабо выдаёт желаемое за действительное! И в это сам безнадёжно верит! Вероятней всего серебро будет за Динамо! Ведь Динамо уже давно не тренирует Блохин, с которым Динамо в течении двух подряд сезонов была третьей и четвёртой в итоговой таблице! А Сабо живёт старыми грёзами! Это же не игра в домино с Леоненко и Денисовым!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 17.02.2020 13:29
    0
    После Аталанты дар предсказателя от Йожифовича подушёл ))) Всё более алэ - взагалэ...
    Ссылка
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