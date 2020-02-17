Черноморец — Дила — 0:0. Видеообзор матча

Одесская команда провела очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах

  • 17.02.2020 12:49
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Черноморец — Дила — 0:0. Видеообзор матча
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Украинская команда сыграл вничью с грузинской «Дилой» (0:0).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.

«Черноморец» — «Дила» — 0:0

«Черноморец»:

1-й тайм — Паламарчук (Варакута, 35), Велев, игрок на просмотре, Микицей, игрок на просмотре, Клименко (капитан), Лиховидько, Авагимян, игрок на просмотре (Норенков, 44), игрок на просмотре, Сикорский;

2-й тайм — Варакута (игрок на просмотре, 63), Слинкин, Долгов (капитан), Микицей, Зубейко, Граматик, Зинкевич, Норенков, Силич, Брагару, Штогрин.

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Источник — ФК Черноморец

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