Ловро ЦВЕК: «В Заре мне все нравится»

Хорватский новичок «Зари» Ловро Цвек подвел итоги учебно-тренировочных сборов луганской команды.

- Сборы позади. Как ты оценишь этот прошедший период?

- Я считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Теперь, думаю, команда готова к возобновлению чемпионата. Уверен, что у нас очень хорошая команда. Теперь мы должны сосредоточиться на играх чемпионата. Не знаю, что даже ещё больше сказать (улыбается).

- Ты один из тех, кто присоединился к команде в это межсезонье. Что можешь сказать об атмосфере в команде?

- Меня очень хорошо встретили. Рад присоединиться к «Заре». Могу сказать об атмосфере в команде то, что все мы друг за друга. Все вместе. Повторю, что все мы проделали огромный и хороший объем работы. Поэтому мне все нравится.

- Кто помогает тебе адаптироваться?

- Мне помогает и объясняет некоторые нюансы Никола Василь. Он в команде дольше чем я. Все уже знает. В курсе всего, что необходимо и на что нужно обращать внимание. Помогает мне, в общем, довольно много.

- Вы провели достаточное количество совместных тренировок в Турции. Но наверняка все ждут официальных матчей.

- Да, все готовы к официальным играм. Я думаю, команда хорошо провела подготовительный процесс. Уже на этой неделе нам предстоит первый матч против «Мариуполя». Мы в ожидании.

- Команда уже вернулась в Запорожье. Ты пока что здесь один? Или кто-то из родных окажет тебе моральную поддержку?

- Скорее всего, моя девушка прилетит в Запорожье на один месяц, и она поможет мне здесь освоиться.