ВИДЕО. Селин забил дебютный гол в чемпионате Кипра

Экс-игрок сборной Украины Евгений Селин, ныне выступающий за «Анортосис», отметился дебютным голом в чемпионате Кипра.
В матче 20-го тура против клуба «Неа Саламина» 31-летний защитник открыл счет на 7-й минуте встречи, замкнув головой навес со штрафного.
Отметим, что в этом сезоне Селин провел 17 матчей за «Анортосис», забил один мяч и сделал один ассист.
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Источник — Sport.ua
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