ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро объявил о подписании бывшего форварда Шахтера

Марсело Морено возвращается в чемпионат Бразилии

  • 17.02.2020 10:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро объявил о подписании бывшего форварда Шахтера
© Twitter. Марсело Морено

Боливийский форвард Марсело Морено продолжит карьеру в «Крузейро». Официальный твиттер бразильского клуба сообщил о подписании контракта с игроком.

Последней командой Марсело Морено был китайский клуб «Шицзячжуан Эвер Брайт», с которым у игрока был действующий контракт. Однако из-за бушующего в Китае коронавируса форвард изъявлял желание покинуть Поднебесную как можно скорее и в итоге, очевидно, стороны пришли к компромиссу.

Ранее сообщалось, что в Китае Марсело Морено получал около 360 тысяч евро в месяц, что являлось неподъемной суммой для «Крузейро». В итоге, по данным бразильской прессы, игрок пошел на стремительное снижение заработной платы ради возвращение в Бразилию.

Напомним, Марсело Морено уже дважды выступал за «Крузейро» - с 2007 по 2008 и в 2014 году. Именно из стана «лис» форварда в 2008 году за 9 миллионов евро подписал «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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