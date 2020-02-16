16 февраля прошли 4 матча 25-го тура чемпионата Франции. «Марсель» нанес гостевое поражение «Лиллю» в ключевом матче за зону ЛЧ. «Марсель» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей и закрепился на втором месте.

Францию в самом престижном еврокубке будут представлять три команды. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (62 очка), далее идут «Марсель» (52), «Ренн» (41), «Лилль» (40), «Монако» (38).

Лига 1. 25-й тур

«Лилль» – «Марсель» – 1:2

Голы: Осимхен, 51 (1:0). Мандава, 66, в свои ворота (1:1). Бенедетто, 69 (1:2).

Нереализованный пенальти: Ронжье, 60 («Марсель», вратарь)

«Лион» – «Страсбур» – 1:1

Голы: Траоре, 21 (1:0). Зохи, 42 (1:1).

«Брест» – «Сент-Этьен» – 3:2

Голы: Лан, 20 (1:0). Шарбоннье, 38 (2:0). Кардона, 43 (3:0). Буанга, 54, пенальти (3:1). Диони, 69 (3:2).

«Реймс» – «Ренн» – 1:0

Гол: Туре, 72, пенальти.

Турнирная таблица Лиги 1