25-й тур
Лилль
1:2
Марсель
16.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель нанес гостевое поражение Лиллю в ключевом матче за зону ЛЧ

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая «Марсель», «Ренн» и «Лилль»

  • 16.02.2020 23:59
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Марсель нанес гостевое поражение Лиллю в ключевом матче за зону ЛЧ
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16 февраля прошли 4 матча 25-го тура чемпионата Франции. «Марсель» нанес гостевое поражение «Лиллю» в ключевом матче за зону ЛЧ. «Марсель» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей и закрепился на втором месте.

Францию в самом престижном еврокубке будут представлять три команды. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (62 очка), далее идут «Марсель» (52), «Ренн» (41), «Лилль» (40), «Монако» (38). 

Лига 1. 25-й тур

«Лилль» – «Марсель» – 1:2

Голы: Осимхен, 51 (1:0). Мандава, 66, в свои ворота (1:1). Бенедетто, 69 (1:2).

Нереализованный пенальти: Ронжье, 60 («Марсель», вратарь)

«Лион» – «Страсбур» – 1:1

Голы: Траоре, 21 (1:0). Зохи, 42 (1:1).

«Брест» – «Сент-Этьен» – 3:2

Голы: Лан, 20 (1:0). Шарбоннье, 38 (2:0). Кардона, 43 (3:0). Буанга, 54, пенальти (3:1). Диони, 69 (3:2).

«Реймс» – «Ренн» – 1:0

Гол: Туре, 72, пенальти.

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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