Наполи с трудом увез три очка из Кальяри за счет красивого гола Мертенса

Единственный гол в матче неаполитанцы забили на 65-й минуте

  • 16.02.2020 21:51
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Наполи с трудом увез три очка из Кальяри за счет красивого гола Мертенса
© Twitter. Дрис Мертенс

16 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 24-го тура. «Наполи» с трудом увез три очка из Кальяри (1:0). Единственный гол в матче для неаполитанцев забил Дрис Мертенс на 65-й минуте.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 57 очков, далее идут «Интер» (54), «Лацио» (53), «Аталанта» (45), «Рома» (39). Наполи» занимает 8-е место (33 очка).

Чемпионат Италии. 24-й тур

«Кальяри»  «Наполи»  0:1

Гол: Мертенс, 65.

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Валюкевич (Маттьелло, 70), Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ, Жоау Педру, Перейро (Палоски, 67), Нандес, Симеоне.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай (Мариу Руй, 80), Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас, Демме (Инсинье, 61), Руис, Кальехон (Политано, 67), Мертенс.

Предупреждения: Жоау Педру, 12. Валюкевич, 30. Нандес, 74. Зелиньски, 81.

Судья: Довери (Италия).

Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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