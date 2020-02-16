Наполи с трудом увез три очка из Кальяри за счет красивого гола Мертенса

16 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 24-го тура. «Наполи» с трудом увез три очка из Кальяри (1:0). Единственный гол в матче для неаполитанцев забил Дрис Мертенс на 65-й минуте.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 57 очков, далее идут «Интер» (54), «Лацио» (53), «Аталанта» (45), «Рома» (39). Наполи» занимает 8-е место (33 очка).
Чемпионат Италии. 24-й тур
«Кальяри» – «Наполи» – 0:1
Гол: Мертенс, 65.
«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Валюкевич (Маттьелло, 70), Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ, Жоау Педру, Перейро (Палоски, 67), Нандес, Симеоне.
«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай (Мариу Руй, 80), Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас, Демме (Инсинье, 61), Руис, Кальехон (Политано, 67), Мертенс.
Предупреждения: Жоау Педру, 12. Валюкевич, 30. Нандес, 74. Зелиньски, 81.
Судья: Довери (Италия).
Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Турнирная таблица Серии A
Beautiful strike by Dries Mertens. 1-0 Napoli. #CagliariNapoli pic.twitter.com/CeXGIGHpa8— Alex (@FutureSenators) February 16, 2020
Источник — Sport.ua
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